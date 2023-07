Quem é Manoel Soares: conheça trajetória do apresentador até a saída do programa ‘Encontro’

O apresentador Manoel Soares anunciou, nesta sexta-feira, 30, que seu contrato com a TV Globo foi encerrado. O jornalista deixou o comando do programa Encontro e também o Papo de Segunda, no canal fechado GNT. A empresa confirmou a informação mas não explicou o motivo da saída do apresentador, que acontece após diversos casos de constrangimento no matinal com Patrícia Poeta e rumores de crise interna.

Manoel Soares nasceu em Salvador, na Bahia, no dia 18 de junho de 1979. Ele viveu na favela chamada Baixa Fria, que fica dentro de um outro complexo de favelas chamado Boca do Rio, até os 8 anos. Na juventude, viveu em situação de rua e teve sua vida transformada pela arte, inicialmente, por meio das rimas.

O apresentador, escritor e jornalista também já trabalhou como gráfico e na construção civil antes de investir na comunicação, quando foi contratado pela RBS TV, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul.

Em paralelo aos trabalhos de ativista social e cofundador da Central Única de Favelas (CUFA), ele passou pela equipe do Jornal do Almoço entre 2002 e 2017. Ainda na Globo, integrou o Profissão Repórter de 2009 a 2016. Também foi repórter do Encontro com Fátima Bernardes a partir de 2017, e do Se Joga, em 2019.

Neste mesmo ano, passou a integrar o elenco de apresentadores do É de Casa, nas manhãs de sábado da emissora. Manoel Soares permaneceu na atração até 2022, quando assumiu o Encontro ao lado de Patrícia Poeta, ocupando a vaga de Fátima Bernardes.

Casado com a coordenadora da CUFA, Dinorá Rodrigues, Manoel Soares é pai de seis filhos, que os inspira na carreira de escritor. Ele já escreveu alguns livros para o público infanto-juvenil.

Manoel Soares com o seis filhos Foto: Instagram/@manoelsoares

Continua após a publicidade