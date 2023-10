O nome de Henrique Dubugras, jovem milionário brasileiro de 27 anos, ficou em alta na manhã desta sexta-feira, 6, depois da notícia de que ele “fechou” parte de Fernando de Noronha para se casar no sábado, 7.

Henrique é um dos fundadores da Brex, empresa que oferece cartão de crédito e programa de pontos para startups. O empresário entrou para a lista de bilionários da Forbes na posição 1.929 em 2022, mas saiu da relação em 2023.

O jovem vai se casar com a engenheira de software Laura Fiuza. Em dezembro de 2021, Henrique divulgou no X (antigo Twitter) uma imagem do pedido de casamento, feito na Cidade do Cabo, na África do Sul. “Ela disse sim”, escreveu.

Não há muitas informações disponíveis sobre Laura na internet, mas segundo seu perfil no Facebook, ela é natural de São Paulo e atualmente mora em São Francisco, nos Estados Unidos, junto com Henrique.

Ela se formou na Universidade do Sul da Califórnia, na cidade de Los Angeles, e logo ingressou no mestrado em ciência da computação da Universidade de Stanford - possivelmente onde conheceu Henrique, que começou o curso, mas não terminou. No Facebook, uma postagem diz que ela e o empresário começaram a namorar em 2018.

Continua após a publicidade

Publicação de 2018 diz que Henrique Dubugras e Laura Fiuza começaram a namorar no início daquele ano. Foto: Reprodução de tela/Facebook/Henrique Dubugras

De acordo com o Linkedin, Laura já passou por três empresas do Vale do Silício: Y Combinator, Replit e OpenSea - esta última é um marketplace para NFTs e criptoativos. Não está claro onde ela atua no momento. No Instagram, o perfil da jovem é fechado.

Casamento em Noronha

Henrique e Laura teriam isolado pontos turísticos e pousadas de Fernando de Noronha para a cerimônia, segundo informações do portal Metrópoles. O Forte dos Remédios, por exemplo, fechou em 30 de setembro e só reabre em 9 de outubro - de acordo com o G1. Ao site, a direção do consórcio que administra o local disse que será realizada manutenção na fortaleza e um evento fechado.

Cerca de 400 a 600 pessoas teriam sido convidadas para o luxuoso evento, tido como o maior do gênero já realizado na ilha. Entre os nomes cotados para comparecer estava o de Bill Gates, mas obras na pista de pouso de Fernando de Noronha teriam feito o bilionário desistir do passeio, de acordo com o Blog Ricado Antunes, da imprensa local.

Para animar a festa, especula-se que Henrique contratou gente de peso, como a banda Maroon 5 e o DJ Alok. Estima-se que total gasto na comemoração ultrapasse os R$ 10 milhões, de acordo com O Globo.