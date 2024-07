Quem é o astro do rock que se tornou bilionário e entrou na lista da Forbes?

O cantor e compositor Bruce Springsteen entrou para a lista de bilionários da Forbes, conceituada revista econômica.

De acordo com a publicação, o astro do rock de 74 anos atingiu um patrimônio líquido estimado em US$ 1,1 bilhão. Em relação a outros músicos que alcançaram o status de bilionário, ele está abaixo de Jay-Z (US$ 2,5 bilhões), Rihanna (US$ 1,4 bilhão) e Taylor Swift (US$ 1,3 bilhão).

Bruce Springsteen & The Street Band, se apresentam no sexto dia de Rock in Rio; em 2013 Foto: Wilton Junior/Estadão

Grande parte da riqueza de Springsteen vem de seu catálogo, o qual ele vendeu de volta para sua gravadora de longa data, a Columbia Records, por US$ 500 milhões em 2021, o maior negócio de todos os tempos para um conjunto de trabalho individual, então. Naquela época, suas gravações haviam acumulado 65,5 milhões de vendas nos Estados Unidos, incluindo seus álbuns multiplatinados Born In The U.S.A. e The River.

Em 2023, Bruce vendeu mais de 1,6 milhão de ingressos para sua turnê e gerou US$ 380 milhões em receitas, de acordo com a Pollstar.