Quem é o filho fisiculturista de Arnold Schwarzenegger que impressiona por semelhança com pai?

Joseph Baena compartilhou fotos imitando as poses do pai, Arnold Schwarzenegger, em um museu na Áustria dedicado ao ator, neste sábado, 4. Como costuma acontecer, as fotos repercutiram pela semelhança entre o filho e o pai quando jovem.

Além de fisiculturista, Joseph também é DJ e agente imobiliário. Ele tem 26 anos, mas só foi reconhecido publicamente como filho de Schwarzenegger em 2011.

Joseph é filho do artista com Mildred Baena, ex-governanta da família de Schwarzenegger. Inicialmente, ele havia sido registrado com o nome do marido de Mildred na certidão de nascimento.

Filho de Arnold Schwarzenegger imita estátua com pose do pai em museu dedicado a ele e impressiona com semelhança Foto: Reprodução / Instagram

Com o passar dos anos, Joseph ficou cada vez mais parecido com o pai, o que fez com que a verdade visse à tona em 2011. O ator contou sobre o ocorrido à mulher, Maria Shriver, em uma terapia de casais após terminar o mandato como governador da Califórnia.

Depois da revelação, Maria Shriver pediu o divórcio, e terminou os 25 anos de casamento. Com Maria, Arnold teve outros quatro filhos: Katherine, 33, Christina, 31, Patrick, 30, e Christopher, 26.

Essa não é a primeira vez que as fotos postadas por Joseph viralizam nas redes. Em agosto, ele imitou uma famosa foto do pai na época em que ele era fisiculturista e rendeu comentários de fãs impressionados.

“Na estrada para se tornar o Arnold 2.0″, disse um usuário da rede. “Acabei de abrir o Instagram e pensei que era o Arnold”, escreveu outro.

