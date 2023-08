Quem é o jogador mais sexy do mundo? Veja inusitado ranking com Neymar e Cristiano Ronaldo

Um inusitado ranking dos jogadores de futebol mais sexies do mundo foi divulgado na última quarta-feira, 23. A lista, elaborada pela clínica Badge Clinic, se baseia em número de pins (marcações) atrelados a imagens de atletas na rede social Pinterest: quanto mais pins, mais alta a posição do atleta no ranking.

Liderado pelo espanhol Marco Asensio, jogador do Paris Saint-Germain, o ranking de 2023 tem Cristiano Ronaldo em segundo lugar e Neymar em terceiro, contando também com Messi e Mbappé no top 10.

Marco Asensio, atleta do PSG, foi eleito jogador mais sexy do mundo Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

Segundo o estudo, Asensio teve 903.364 pins, enquanto o brasileiro foi marcado em 275.274. Veja a lista completa: