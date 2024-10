Quem é Roger Moreira, filho de Cid Moreira que faz o cabelo de famosos

Roger Moreira, de 48 anos, é filho de Cid Moreira, que morreu na quinta-feira, 3, aos 97 anos. Recentemente, em entrevista ao F5, ele declarou que acha o pai “um coitado”, após pedir a abertura do inventário do pai. Roger e Rodrigo, o outro filho de Cid, foram deserdados pelo apresentador. Cabeleireiro, ele trabalha junto do marido, Sandro, e atende diversas celebridades.

Na entrevista, Roger falou sobre o casamento do pai com a jornalista Fátima Sampaio, última mulher de Cid: “[era] um fantoche na mão dessa mulher, que se aproveitou do estado de saúde dele para transferir bens e se apropriar do dinheiro. Dele não tenho rancor nem raiva, apesar de tudo”, finalizou.

Roger Moreira, filho de Cid Moreira Foto: @rogeresandro via Instagram

Nas redes sociais, o perfil do salão de Roger e Sandro conta com mais de 200 mil seguidores. Especializados em extensões de cabelo, eles atendem artistas como Ingrid Guimarães, Vladimir Brichta, Susana Vieira e Mariana Ximenes.

Recentemente, a caracterização de Chay Suede para o personagem Mavi de Mania de Você, feita pelos cabeleireiros, viralizou.

Briga pela herança e acusações de abuso sexual

PUBLICIDADE Roger é sobrinho de Ulhiana Naumtchyk Moreira, ex-mulher de Cid. Ele foi adotado pelo jornalista, mas no final do ano de 2023, afirmou que havia sido vítima de abusos sexuais praticados pelo pai, aos 14 anos, por mais de 1.400 vezes.

A acusação, foi rejeitada pela Justiça, que remeteu o caso ao Ministério Público para a devida apuração de possível prática de denunciação caluniosa por parte de Roger. O procedimento se encontra atualmente em tramitação na 2ª Promotoria de Investigação Penal da Barra da Tijuca.

Com relação ao testamento, o outro filho de Cid, Rodrigo, também entrou com um pedido de abertura do inventário do pai. A informação foi confirmada pelo advogado de ambos, Ângelo Carbone, ao Estadão no domingo, 6.

Davi de Souza Saldaño, advogado de Fátima Sampaio, chamou de “ações infundadas” os embates promovidos pelos filhos do apresentador e afirma que ambos foram acusados pelo Ministério Público pela prática de “denunciação caluniosa”.