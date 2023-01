Quem é Vitor Fadul, parceiro de Leandro Karnal há quatro anos?

Conhecido por não revelar detalhes de sua vida pessoal, Leandro Karnal, de 59 anos, colunista do Estadão, assumiu um relacionamento de quatro anos com o cantor e influenciador Vitor Fadul, de 27 anos, nesta sexta-feira, 6. O historiador anunciou a união estável com o artista em uma publicação nas redes sociais.

“Entro na segunda semana da viagem de férias com meu marido, Vitor Fadul. O amor é um dom e uma conquista. Entramos no quarto ano de vida em comum”, escreveu ele no Instagram.

O artista, que tem cerca de 80 mil seguidores na rede social até o momento desta publicação, nasceu em Itanhaém, litoral de São Paulo, mas cresceu na periferia da zona leste da capital paulistana.

A relação de Fadul com a música começou ainda criança quando, aos cinco anos, cantava em uma igreja evangélica com o pai. Além disso, mais jovem, estudou teatro e mágica.

No Spotify, o perfil de Fadul tem 145 ouvintes mensais até o momento desta publicação. Algumas faixas, no entanto, acumulam mais de 1 milhão de plays, como é o caso de Freshness, single lançado em 2021.

A música também acompanha um videoclipe com dançarinos - a filmagem acumula mais de 469 mil visualizações no YouTube. Assista:

O cantor ainda não lançou nenhum disco, mas disponibilizou alguns outros singles em 2022, como Yin & Yang, Vai Sem Medo, Além Das Palavras e Odisseu.

Em Vai Sem Medo, Fadul escreve e canta sobre a coragem de perseguir sonhos: “Traz meus sonhos/ Para o real e faz a ilusão ficar ao meu alcance/ Vai sem medo/ Cai, mas levanta”.





Acessibilidade e criação de conteúdo

Nas redes sociais, Fadul é bastante ativo. Por lá, ele mostra os lugares por onde passou, como San Michele, uma ilha de Veneza, na Itália; o Museum of Modern Art (MoMA), em Nova York, nos Estados Unidos; Toledo, na Espanha, e diversas viagens.

Preocupado com acessibilidade, Fadul faz questão de acrescentar uma descrição detalhada de imagens e vídeos da rede social para atender deficientes visuais.

O cantor conta que se sentiu excluído por muito tempo. “Me machucou muito. Imaginar que alguém pode não ser incluído por alguma deficiência me deixa muito triste”, diz ele ao Estadão.

Fadul enfrentou muito bullying na escola e na infância. “Creio que por ter um jeito diferente. Além disso, eu era uma criança obesa e as outras crianças me excluíam e atacavam bastante”, completou.

Dentre os conteúdos, ele também mostra os bastidores de seus trabalhos, como a filmagem do clipe de Freshness. “Aquelas fotos espontâneas fod*s demais! Saudades dessa gravação”, escreveu ele.

Em algumas publicações, ele também presta homenagem aos familiares, como no Dia das Mães. O músico postou um vídeo para parabenizar a sua mãe pela data.

“Feliz Dia das Mães, minha luz! Te amo muito”, disse ele.

Fadul também defende os direitos das pessoas com autismo. “O lugar do autista é a onde ele quiser! Autismo é força, coragem, dedicação e amor! Os desafios são constantes e as vitórias ainda mais!”, escreveu.

Além disso, ele se considera “fascinado” pela franquia de Harry Potter. Nos Stories do Instagram, o artista abriu uma enquete para saber quem gostava da história e usou filtros que o transformavam no personagem principal.





Relacionamento com Leandro Karnal

Karnal assumiu um relacionamento com o influenciador e cantor Vitor Fadul em uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, 6. A assessoria de Karnal confirmou ao Estadão que os dois começaram a namorar em 2019, mas oficializaram a união estável em 2022.

O professor ainda disse que não falou antes sobre o assunto por não sentir necessidade de expor sua vida pessoal. “Porém, parece haver um momento em que não declarar pode parecer concordância com preconceitos”, completou ele.

Karnal é doutor pela Universidade de São Paulo (USP) e aborda assuntos que vão de ética a religião em sua linha de pensamento. É um dos pensadores brasileiros mais reconhecidos da atualidade. Suas colunas vão ao ar sempre às quartas.