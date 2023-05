Quem foi Haesoo, a cantora de k-pop encontrada morta aos 29 anos?

O anúncio da morte da cantora sul-coreana Haesoo causou grande comoção nas redes. O perfil da artista confirmou nesta segunda-feira, 15, que ela foi encontrada sem vida em um quarto de hotel e deixou uma nota de suicídio.

Haesoo, na verdade, se chamava Kim Soo-hyun, tinha 29 anos, e iria cantar no festival Gwanjumyeon People’s Day em Wanju Gun, Jeollabuk-do, em 20 de maio. Porém, segundo o site Koreaboo, o corpo da cantora foi encontrado no último sábado, 13 de maio, e a identidade de Haesoo só foi confirmada posteriormente.

Então, no dia 15, a emissora YTN anunciou que Haesoo não se apresentaria no festival por falecer de repente. A carreira da artista foi muito breve, tendo início em 2019.

Haesso teve ascensão com o trop, um gênero da música pop coreana, reconhecida como sendo a forma mais antiga de música pop no país. Segundo o site Pkbnews, sua estreia foi há 5 anos, com um único álbum intitulado My Life, I Will.

A artista passou a se destacar pelas performances no programa Gayo Stage e The Trot Show. Em 2021, Haesoo lançou seu último single chamado Back. Desde então, ela compartilhava vídeos de covers em seu canal no YouTube.