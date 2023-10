Quem foi Patsy, conhecida como a ‘Xuxa argentina’, que morreu aos 67 anos?

A apresentadora argentina Patrícia Lage, mais conhecida como Patsy, morreu no último dia 15 de outubro, aos 67 anos. Na década de 1980, ela ficou conhecida como a “Xuxa argentina”.

De acordo com o jornal La Nacion, ela sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) há três anos, que teria comprometido sua saúde de forma severa. O estado de Patsy teria piorado após a pandemia de covid-19.

A morte da ex-modelo foi divulgada pela sua assessora de imprensa, Susana Milano, que escreveu: “Voe alto. O céu terá a mais linda Miss Argentina, modelo, apresentadora e pioneira da televisão. Guardarei seu melhor sorriso, esses olhos azuis, tão calorosos, excelente profissional, o que rimos juntas! Adeus, Patricia Lage, uma verdadeira mulher de talento”.

Quem foi a ‘Xuxa argentina’?

Patricia Lage começou a carreira ainda criança como modelo e em pequenos papéis na televisão. Em 1973, foi eleita Miss Argentina, participando também do Miss Universo naquele ano. O concurso fez com que ela ganhasse fama mundial e desfilasse em passarelas pela Europa e fizesse campanhas para grandes marcas.

Já nos anos 1980, Patsy começou a investir na televisão e estreou o programa La casa de Patricia. O seu maior sucesso, contudo, foi Patsy’s Clan, diretamente inspirado pelo Xou da Xuxa. Patsy procurou diretamente Xuxa e Marlene Mattos, que autorizaram a produção da atração na Argentina em moldes similares à que era exibida no Brasil naquela época.

Assim como Xuxa, a apresentadora chegava em uma nave espacial e era apoiada por “bastoneras” - que, no programa original, eram as paquitas. A semelhança entre as duas também era grande. Veja um trecho:

No filme Xuxa, o Documentário, imagens de Patsy chegaram a ser mostradas para dizer que a apresentadora estava ganhando “cópias” pela América Latina. Até as capas de discos e imagens de divulgação eram semelhantes:

Patsy, a "Xuxa argentina", e a própria Xuxa em álbuns dos anos 1980. Foto: ATM/Divulgação e Som Livre/Divulgação

No final dos anos 1990, Patsy deixou de focar no público infantil e começou a realizar programas de entrevistas. Em 1994, nasceu Victoria, sua primeira e única filha, que a acompanhou já longe dos holofotes nos últimos anos de vida.