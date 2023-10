Quem é Léo Venditto? Bruna Biancardi mostra Mavie com presente que ganhou do padrinho; veja

Na noite desta quinta-feira, 19, Bruna Biancardi divulgou uma foto da filha Mavie, fruto do relacionamento com Neymar, usando uma pulseira que ganhou de presente do padrinho, o empresário Léo Venditto.

O acessório contém o nome da bebê, o dia de seu nascimento (6 de outubro) e o que aparenta ser o horário em que ela chegou ao mundo, 00h21. “Obrigada Dindo”, escreveu a modelo. Veja:

Léo Venditto, padrinho de Mavie, presenteou a criança com uma pulseira. Foto: @brunabiancardi via Instagram

Quem é Léo Venditto?

Léo Venditto é empresário da área de marketing esportivo, sócio de dois bares em São Paulo e um dos fundadores de uma marca de bebida alcóolica. Ele é “parça” de longa data de Neymar e também é amigo do surfista Gabriel Medina.

Além disso, Léo foi o “cupido” da relação entre Neymar e Bruna Biancardi. Não se sabe ao certo como ele conhecia a influenciadora, mas, respondendo perguntas de fãs em uma rede social, ela confirmou que conheceu o atleta por meio do amigo.

Até o momento, o empresário acumula pouco mais de 99 mil seguidores no Instagram, onde também se descreve como influenciador. Em fotos na plataforma, ele também aparece ao lado do jogador de vôlei Bruninho (Bruno Rezende), do cantor Thiaguinho e de outros “parças” de Neymar, como Gil Cebola e Cris Guedes.

Continua após a publicidade

Padrinho de Mavie

Leo foi convidado a ser padrinho de Mavie no dia do chá revelação da bebê, que ocorreu no final de junho. Na ocasião, ele compartilhou registros no Instagram, incluindo um vídeo abraçando Neymar e Bruna em que aparentava estar emocionado.

“Um dos momentos mais especiais da minha vida. Amo muito vocês quatro e o Dindo já está muito ansioso para a chegada da nossa Mavie”, escreveu.

No dia do nascimento de Mavie, Leo também postou um texto se declarando à afilhada. “06/10/2023, mais precisamente 00h21, o momento que senti algo que nunca senti na minha vida, nunca vou esquecer esse primeiro choro alto que me fez sentir algo inexplicável”, escreveu.

“Obrigado por me darem essa honra e me deixarem participar desse momento tão lindo e especial. Princesa Mavie pode ter certeza que você terá um dindo que fará tudo por você! Amo muito vocês, Bruna e Neymar. estarei sempre aqui, agora mais do que nunca vão ter que me aguentar para o resto da vida. E Mavie dindo já te ama muito e tenho certeza que vai te amar cada dia mais”, completou.