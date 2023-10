Quem é Ricardo Vianna, novo affair de Lexa que já foi até lutador de jiu-jítsu

Pelo jeito a fila andou mesmo para Lexa. A cantora foi vista em companhia do ator Ricardo Vianna no último fim de semana e chegou a dizer, no sábado, 21, que não sabia se estava solteira mais. Depois, foi flagrada por fotógrafos aos beijos com o ator no Micareta Rio durante show de Ivete Sangalo. Mas, afinal, quem é o novo affair de Lexa?

Ricardo Vianna ganhou destaque nacional ao atuar pela primeira vez na TV em 2016, quando esteve no ar na novela da Globo Malhação – Pro Dia Nascer Feliz. Ele interpretou o jogador de vôlei Giovane, que termina casado com a protagonista Joana (Aline Dias).

Antes, ele tinha aparecido em Totalmente Demais, e o papel mais recente na TV foi em Travessia, ambos na Globo. Ele atua em teatro também, pelo menos desde 2012.

Ator Ricardo Vianna e cantora Lexa foram flagrados aos beijos em micareta no Rio Foto: Reprodução/Instagram/@ricardovianna; Reprodução/Instagram/@lexa

Mas, nem sempre Ricardo foi dedicado às artes. Ele começou carreira no esporte e lutava jiu-jítsu desde os quatro anos de idade. Ingressou profissionalmente nas disputas em 2007 e chegou a ser campeão brasileiro três vezes, como contou em entrevista ao GShow. “Meu treinador preparava atletas para o UFC. Mas, depois de um tempo, machuquei os ombros, porque eles são muito fracos, e decidi parar de lutar”, explicou em 2016.

Ele tem uma uma filha de oito anos com a empresária Aline Krykhtine. Em 2020, ela acusou o ator de agressão e injúria, e chegou a registrar queixa Delegacia da Mulher, Jacarepaguá (RJ). Ela disse que foi agredida e chamada de “prostituta, vagabunda, manipuladora e mentirosa” pelo ator.

Com o recente envolvimento de Ricardo com Lexa, o caso voltou à tona e o ator se pronunciou a respeito. Nos stories do Instagram, em texto, a assessoria jurídica dele afirmou que o artista foi absolvido em 2021.

“O Tribunal do Rio de Janeiro emitiu uma decisão clara e inequívoca de absolvição de Ricardo em novembro de 2021 a qual já está devidamente transitada em julgado”, escreveu a advogada do ator, identificada na publicação como Viviane Machado.

Ele próprio postou um vídeo na sequência, em que demonstra dar o assunto como encerrado. “Eu não ia ficar aqui falando sobre coisas que nem eram verdade. Tenho que preservar minha filha, é ela que importa. Sé quero ser feliz. Eu e todo mundo merece ser feliz”, disse.

A reportagem procurou Aline para manifestação, mas a empresária preferiu não comentar.