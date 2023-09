Quem são os filhos de Gretchen? Cantora volta a se incomodar com história de Jenny, de ‘A Fazenda’

A cantora Gretchen voltou a se incomodar com o fato de Jenny, participante do reality show A Fazenda 15, da Record TV, que usa o sobrenome “Miranda” da artista, dizer que é sua filha. Em uma publicação feita no X (Twitter) neste domingo, 24, Gretchen prometeu bloquear os que citassem Jenny como sua filha.

Gretchen voltou a negar que Jenny Miranda seja sua filha. Foto: Instagram/@jennybritomiranda/Reprodução

A cantora também listou o nome dos filhos: Thammy, Décio, Sérgio, Gabriel, Giullia e Valentina. Mais tarde, ela disse que estava fazendo uma “limpa” nas redes sociais de seguidores que diziam o contrário. “Depois não adianta se arrepender. Não tem ‘desblock’”, escreveu.

Gretchen também respondeu quando foi questionada sobre um possível grau de parentesco com Bia Miranda, filha de Jenny. A artista disse considerar a ex-participante de A Fazenda como neta.

Bia Miranda disse ter sido ameaçado com faca pela mãe e Gretchen defende neta

No domingo, Bia Miranda também fez uma série de tuítes expondo discussões que teve com Jenny. Em uma das publicações, a influenciadora disse ter sido ameaçada pela mãe com uma faca quando tinha 16 anos.

Bia ainda relatou que Jenny já pediu para que ela apagasse uma publicação em que teve mais curtidas que a mãe, além de dizer para que a filha tirasse seu nome e o de Gretchen da bio do Instagram. A influenciadora alegou que Jenny rebaixava sua aparência filha e chegou a duvidar de um abuso que sofreu.

Gretchen usou a rede social para apoiar a influenciadora, dizendo que Jenny se negou a dar a certidão de nascimento para a filha. “Chega, a máscara dela caiu”, escreveu a cantora.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de Jenny Miranda, que enviou um comunicado à reportagem. Leia na íntegra:

“A assessoria de imprensa de Jenny Miranda Gontijo, participante do reality show, A Fazenda 15, vem por meio deste comunicado explicar o vídeo publicado nas redes sociais por sua filha, Bia Miranda. Antes da estreia do programa, Jenny tentou por diversas vezes o contato com Bia para que pudessem resolver toda a situação conflituosa envolvendo as duas. É importante frisarmos que foi a filha quem expôs, na edição anterior do mesmo reality, questões íntimas. A sua mãe em todos os momentos buscou apenas se defender das acusações infundadas divulgadas em rede nacional.

Sobre o vídeo, é possível ver claramente que Jenny está trancada em seu quarto enquanto Bia começa a filmá-la dizendo que arrombaria a porta. Ou seja, Jenny Miranda naquele momento se defendeu do ataque de fúria demonstrado por Bia. Vale ressaltar que todas as denúncias feitas e prints publicados por Bia foram completamente retiradas de contexto. Lembramos ainda que discussões entre membros da mesma família são normais, o que foge dessa normalidade é uma filha atacar gratuitamente a sua mãe a todo momento.

A postura de Jenny na TV é diferente da adotada por Bia, que sempre fez questão de levantar injúrias e mentiras. A pedido da própria Jenny, a assessoria não atacará Bia Miranda. O maior desejo dos nossos clientes , Jenny e seu marido Fábio é ver a reconciliação entre as duas acontecer e deixar esse capítulo tortuoso da história de ambas para trás”.

Quem é Jenny Miranda, participante de A Fazenda em 2023

A lista oficial de participantes de A Fazenda 15, divulgada pela Record, caracteriza Jenny Miranda como “influenciadora digital, mãe de Bia Miranda e vencedora do Casais em Apuros, da Hora do Faro”, que “ficou conhecida em 2010, quando o Mr Catra fez uma música e a lançou como Miss Jenny, cantando e dançando o hit A sucessora do Bumbum.”

Entenda o caso envolvendo Gretchen e Jenny Miranda

Logo após o anúncio da participação de Jenny no reality show, Gretchen publicou um comunicado informando que pretende processar quem caracterizar a influenciadora como sua “filha ou ex-filha”. “Ocorre que a Srª Jenifer Ferracini Vaz é apresentada pela grande mídia nacional como se fosse ‘filha’ ou ‘ex-filha’ de Gretchen, fato este que é uma inverdade, visto que a Srª Jenifer nunca possuíra qualquer vínculo consanguíneo com Gretchen”, destacou sua assessoria jurídica.

Recentemente, Thammy Miranda, filho de Gretchen, havia se posicionado de forma semelhante à mãe, pedindo que Jenny não utilizasse o sobrenome da mãe em trabalhos, reportagens e aparições públicas. Jenny fez um desabafo sobre a situação em suas redes sociais: “Existe um processo de adoção. Eu estou sendo injustiçada.”

A participante de A Fazenda em 2023 se refere a um processo que corre no Fórum Regional na Barra da Tijuca e, segundo ela, existe há sete anos. Gretchen brigava na Justiça para adotar legalmente Jenny. Porém, o processo não foi finalizado, pois a mãe biológica da artista está viva.

A cantora conheceu Gretchen quando era integrante do grupo musical The Cats, na época liderado por Thammy Miranda. Ela teria se compadecido dos relatos de abuso e violência sexual que Jenny sofria na ocasião e resolveu “adotar” a cantora, com 17 anos. Clique aqui para ler mais.

