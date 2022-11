Publicidade

Reconhecido por seus filmes de sucesso, Quentin Tarantino voltou a falar sobre como se sente no atual momento da indústria cinematográfica. Crítico dos filmes de super heróis e das produções gigantescas da Marvel, o cineasta disse, em entrevista ao The Video Archives Podcast, que o cinema tem passado por sua “pior era”.

Quentin Tarantino diz que Hollywood está passando por péssimo momento Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE / REUTERS

“Apesar de os anos 1980 serem o período em que eu mais assisti filmes - ou pelo menos que mais fui ao cinema -, sinto que [aquela década], junto com os anos 1950, é a pior era de Hollywood. Empatado apenas com agora, com a era atual”, disse o diretor.

No entanto, Tarantino reconheceu que alguns lançamentos estão entre os melhores da história do cinema. Fez elogios a Top Gun: Maverick, lançado após 35 anos do primeiro longa, e também reconheceu a versão de Steven Spielberg de Amor, Sublime Amor, lançado em 2021, dizendo que o musical “ofereceu um espetáculo cinematográfico real, do tipo que eu quase acreditei que nunca mais veria. É fantástico”.

Recentemente, o diretor fez uma lista com seus sete filmes preferidos da história do cinema, escolhendo longas antes de 1990, demonstrando entre as escolhas um apreço pela cultura japonesa e de western. A lista vai de clássicos da ficção científica a obras de faroeste e terror.