‘Queria algo inesperado’, diz diretora de novo clipe para parceria de Elton John e Britney Spears

Após o lançamento da aguardada parceria, Elton John e Britney Spears finalmente lançaram o clipe para Hold Me Closer nesta terça-feira, 27. Gravado na Cidade do México, o vídeo teve a direção assinada por Tanu Muino, conhecida por já ter trabalhado em As It Was, sucesso de Harry Styles, e Montero, de Lil Nas X.

A produção não contou com a participação dos artistas e teve foco na dança contemporânea. Segundo a descrição do clipe no YouTube, a intenção foi “capturar um imensurável sentimento de intimidade que está tão em falta no mundo pela turbulência e o caos dos tempos recentes”.

Clipe para 'Hold Me Closer' teve foco na dança contemporânea e não contou com a participação de Elton John e Britney Spears. Foto: YouTube/Elton John

Também na descrição da plataforma, Tanu celebrou a direção do vídeo por ter crescido ouvindo os músicos. Ela contou que decidiu se tornar diretora após assistir o clipe de I’m A Slave 4 U, música lançada por Britney em 2001.

“Eu sabia que haveria muitas expectativas emocionais por parte da audiência e dos fãs. Com essa responsabilidade, eu queria fazer algo diferente e inesperado”, comentou a cineasta.

Tanu completou dizendo pretendeu fazer uma coreografia que “deixasse Elton e Britney orgulhosos” e escolheu locais privados do México que dessem destaque à arquitetura do lugar.

Hold Me Closer foi lançada no dia 26 de agosto, misturando trechos de The One e Tiny Dancer, sucessos do cantor britânico. A faixa representou o primeiro lançamento de Britney após o fim da batalha judicial contra a tutela do pai.

Assista ao clipe da canção:

