Quitéria Chagas lamenta morte do marido em rede social: ‘Queria viver’

Quitéria Chagas, atriz e rainha de bateria da escola de Samba Império Serrano, fez uma publicação no Instagram lamentando a morte do marido Francesco Locati, de 57 anos, vítima de um câncer raro.

Quitéria Chagas lamenta morte do marido e publica texto emocionado em rede social: ‘Queria viver’ Foto: Instagram/@quiteriachagas

No texto, a atriz fala que teve de voltar às pressas para Milão após um período no Brasil em que veio desfilar na agremiação carioca. “Luto. Viúva. Estou ausente aqui desde que voltei às pressas do Brasil para Milão. Passei todos os dias até o fim cuidando dele, meu marido, pai da minha filha, homem que conheci em 2008 no Império Serrano e mudou minha vida”, iniciou a rainha.

Sei que é aniversário da minha escola, mas estou sem energia, desculpa. [A] Vida virou de ponta a cabeça. Tenho muitas coisas emocionais e, infelizmente, burocráticas [para resolver]”, emendou.

Quitéria deu detalhes sobre o tratamento do marido. “Aos 57 anos, Francesco Locati lutou, queria viver. Lutei com ele diariamente no hospital, me pedia desculpas porque não fazia controles médicos (homens se cuidem)”, contou a atriz, afirmando que o marido “só descobriu o câncer terminal quando não tinha mais saída”.

“Era raro, neurointestinal, que, como uma árvore, deu metástase, se espalhando pelos nervos e glândulas. Se alastrou no corpo. O hospital tentava amenizar a insuportável dor com morfina, mas, mesmo assim, agonizava de dor, e eu ali, vendo e tentando dar forças, mas sabendo do fim”, relatou no texto emocionado.

