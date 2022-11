Racionais MC’s darão aula aberta na Unicamp e evento será transmitido em live; saiba como ver

O grupo Racionais MC’s estará presente na Unicamp, nesta quarta-feira, 30, para dar uma aula aberta na disciplina “Tópicos Especiais em Antropologia IV: Racionais MC’s no Pensamento Social Brasileiro”. Os ingressos para ir ao evento presencialmente já esgotaram, porém será possível acompanhar pelas redes sociais.

O perfil no Facebook do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) irá transmitir a aula em uma live, a partir das 19h. O evento integra a programação do Unicamp Afro.

Leia também Racionais: Documentário escancara força do grupo em SP: ‘É religião, partido político e um pai’

O grupo de rap Racionais no Rock in Rio 2022 Foto: PEDRO KIRILOS / ESTADÃO

Em 2018, o grupo paulistano já integrava a lista de obra obrigatórias para o vestibular de 2020 da universidade, com o álbum Sobrevivendo ao Inferno. Neste ano, a letra de Gênesis foi mencionada em uma das questões da prova.

A chegada dos Racionais às salas de aula acontece duas semanas após a estreia da banda na Netflix. O documentário Racionais: Das Ruas de São Paulo Pro Mundo mostra impacto político e social do grupo e a influência da capital paulista para cena do hip hop dos anos 80.