Rafa Kaliman diz que entrou em depressão após chacotas com Casa Kaliman

“Foi muito bom viver essa experiência, mas o pós-programa foi muito traumático”, revelou Rafa Kalimann sobre a atração que comandou por apenas uma temporada na Globoplay. Durante a sua participação no podcast Poccast desta sexta-feira, 14, apresentado por Rafa Uccman e Lucas Guedez, a influenciadora comentou que entrou em depressão após o fim da Casa Kalimann devido às críticas do público.

“O Casa foi desafiador. Tinham coisas que eu fazia e eu também não entendia, mas falava vou fazer porque a gente tem que ter a humildade de falar ‘essas pessoas [a produção] sabem o que estão fazendo’”, relatou.

“Tenho certeza que dei tudo o que pude, dedicação, disciplina, o que me cabia. A condição que eu tinha de entregar naquele momento era aquela, e eu dei o meu máximo”, pontuou. A apresentadora ainda destacou que “bugou” porque virou motivo de chacota.

Rafa Kalimann contou ao 'Poccast' que teve depressão após o fim de 'Casa Kalimann' Foto: Reprodução/Youtube

“Eu buguei, entrei em depressão, foi muito ruim, porque eu virei motivo de chacota. Eu levei [toda a culpa] sozinha, e doeu muito”. Após ficar em 2º lugar no Big Brother Brasil, Rafa Kalimann estava com a popularidade nas alturas e o carisma da empresária fez com que a alta cúpula da Rede Globo criasse um programa exclusivo para ela.

No entanto, a falta de experiência de Kalimann na televisão fez com que o público criticasse a maneira como ela conduzia a atração. De acordo com ela, era difícil ler o teleprompter e usar o ponto eletrônico no ouvido, no qual servia para se comunicar com a direção do programa.

“Acho assim, tem essa oportunidade na sua frente, você acha que isso vai te agregar de alguma maneira, vai te dar experiência... se vai dar certo ou não, você só vai saber se fizer. Se eu tivesse recusado, teria me arrependido muito. Eu aprendi muito ali, descobri novos caminhos, conheci várias pessoas que são incríveis e me ajudam muito nesse processo [como atriz].”

Rafa Kalimann no primeiro episódio de 'Casa Kalimann' Foto: Divulgação/Globoplay

Apesar de considerar que a experiência trouxe crescimento pessoal para a sua carreira, ela ainda pontua que “enquanto você passa por aquela fase, não ver como sendo algo positivo”, frisou.

“Eu entendo, as pessoas não tem obrigação de gostar. Mas assim, teve um pico de audiência bizarro porque as pessoas entravam para ver e fazer meme daquilo. Foi muito difícil [...] Enquanto você está passando por aquilo, você não vê luz no fim do túnel.”