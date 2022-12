Rafael Cardoso fala sobre fim de casamento: ‘ela me perdoou de várias coisas’

Rafael Cardoso, no ar em Cara e Coragem (TV Globo), comentou o fim de seu casamento com Mariana Bridi no podcast Papagaio Falante — apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabello. O ator disse que sua ex-esposa o “perdoou de várias coisas”, mas não quis entrar em detalhes quando provocado por Mallandro.

Mariana Bridi e Rafael Cardoso foram casados por 16 anos, são pais de Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 4. Foto: Luciana Prezia/AE

Em resposta, Cardoso preferiu ser diplomático, disse que não queria se indispor ainda mais com a ex-companheira. “Existem vários acordos quando se é casado, que vai da relação de cada um, né?”, desconversou. “Não vou expor ela aqui. (...) Ela ficou bem chateada com as coisas que saíram. Achando que eu tinha falado que estava ‘solteirão’. Então eu prefiro nem falar sobre isso”.

O ator reclamou da cobertura que a imprensa tem feito sobre o fim de seu relacionamento, alegando que tem havido muito “sensacionalismo”. Cardoso contou que a desavença se instaurou entre ele e a ex, quando alguns veículos publicaram que ele teria declarado em uma festa que estava ‘solteirão’ e que pretendia ficar com a Anitta. “Colocaram palavras na minha boca. Eu só confirmei que estava solteiro quando me perguntaram”.

Rafael Cardoso foi casado por 16 anos com Mariana Bridi, com quem tem dois filhos, Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 4. De acordo com o ator, a separação foi consumada há um mês, mas que eles tinham preferido não tornar o assunto público. Nesta quarta-feira, Mariana também se posicionou nas redes sociais e agradeceu o apoio que estava recebendo de suas seguidoras e amigas.