Rafael Cardoso se manifesta após supostas acusações da ex-sogra Sônia Bridi

Rafael Cardoso, 38, se pronunciou sobre as supostas acusações de agressão feitas por sua ex-sogra, a jornalista Sônia Bridi, 60.

Em comunicado divulgado pela equipe jurídica do ator, foi manifestada a preocupação com o vazamento de informações sigilosas do processo envolvendo o ex-marido de Mariana Bridi.

O ator Rafael Cardoso estaria sendo processado pela ex-sogra Sonia Bridi Foto: Daniela Ramiro/Estadão

No comunicado, a equipe dele explica: “Na condição de advogado do RAFAEL CEZAR CARDOSO, informo que ele não falará diretamente com a imprensa acerca do processo sigiloso, a fim de não incorrer na prática de crime. Feita essa observação, esclarecemos que a notícia em questão não se refere a fatos novos, mas sim a fatos que teriam ocorrido há mais de um ano e a cuja apuração exauriente se está a proceder, na forma da lei, em processo judicial sigiloso”.

Sônia Bridi teria processado o ex-genro por violência patrimonial e psicológica depois de ter sido ameaçada e ter a casa invadida em agosto do ano passado. O ator nega todas as acusações.

Rafael e Mariana se separaram em 2022. Em outubro, ele revelou que está impedido legalmente de ver seus filhos, Aurora, de oitos anos, e Valentim, de seis. Ele também é pai da pequena Helena, fruto de seu atual relacionamento com a psicóloga Carol Ferraz.