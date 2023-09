Rafael Puglisi: Polícia diz que morte de dentista é tratada como suspeita; entenda

A morte do dentista Rafael Puglisi, de 35 anos, é tratada como suspeita pelos policiais, segundo nota da Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo ao Estadão.

“Um dentista, de 35 anos, morreu depois de sofrer um acidente na piscina da sua residência, por volta das 8h desta segunda-feira (18), na Alameda Malbec, em Barueri. Policiais militares foram acionados, via Copom, para o atendimento da ocorrência e, no endereço indicado, encontraram a vítima caída já sem vida próximo a sua piscina”, diz a nota.

Em publicação no perfil oficial de Puglisi no Instagram, afirma-se que o dentista morreu após “mergulhar de ponta” na piscina e bater a cabeça. No entanto, os policiais solicitaram mais exames para investigar o ocorrido.

Em termos policiais, “suspeita” é a morte que não tem causa evidente. Se não está claro se o caso é violento (homicídio ou suicídio) ou morte natural, é considerado suspeito.

“O Corpo de Bombeiros também foi acionado e esteve no local. Foram solicitados exames junto ao Instituto Médico Legale ao Instituto de Criminalística e o caso foi registrado como morte suspeita no 2° DP de Barueri”, finalizou a instituição.