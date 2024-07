Ralf diz que ‘boato’ sobre não falar com Chrystian é um mal-entendido : ‘Sou disléxico’

O cantor Ralf participou nesta quinta-feira, 18, do programa The Noite, apresentado por Danilo Gentili no SBT. Um mês após Chrystian dar sua última entrevista no mesmo programa, Ralf disse que a morte do irmão é algo “muito difícil” para ele.

O cantor Ralf esteve no programa 'The Noite' Foto: Reprodução/ Youtube SBT

PUBLICIDADE Ralf afirmou que sabia que o irmão esteve doente, mas que não estava ciente da gravidade do caso. o cantor sertanejo. “É algo que a gente nunca espera [a morte]. É muito triste”, disse. O cantor também aproveitou para rebater a informação de que ele não falava com Chrystian desde o fim da dupla, em 2021. Ralf atribuiu a versão a um mal-entendido que ele mesmo causou.

“Quem falou que a gente não se falava fui eu mesmo. Sou disléxico, então tudo o que você fala, por ser criado na rua, transformo em imagem. Eu não tenho ponto e vírgula”, disse, sem se explicar muito o que isso significa - além de ser interrompido por uma piada de Gentili.

O cantor afirmou que ele e Crhystian se falaram durante toda a pandemia, sempre às quartas-feiras. “Ele me ligava [para falar] qualquer coisa. Ele era muito feliz”.

Na entrevista a Gentili, Ralf reafirmou que o motivo do rompimento da dupla foi o desejo de Chrystian cantar e fazer parcerias com a nova geração dos sertanejos, o que, segundo ele, não era possível ocorrer como dupla.

Ralf deixou um recado para os jovens. “É tudo muito rápido. É só pensar que há pouco tempo eu tinha 20 anos″, afirmou o cantor que atualmente tem 63.

Publicidade

Assista à entrevista completa: