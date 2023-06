Rapper Major RD tenta lançar música com nome de banco digital, recebe notificação e desiste; entenda

O rapper Major RD revelou que precisou cancelar o lançamento de uma música que falava sobre um banco digital, porque foi notificado pela própria instituição. O artista expôs a situação nas redes sociais neste sábado, 17. A música deve ser lançada com outro nome.

Segundo o vídeo publicado pelo cantor, a letra da faixa Nubank’s citava o banco de forma positiva e aconselhava os fãs de Major a pouparem dinheiro (veja o comunicado do banco mais abaixo).

Em comunicado enviado a imprensa, Major RD explica que já precisou tirar do ar outra canção com quase 2 milhões de streams por não ter assessoria jurídica.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa do banco para um pronunciamento sobre o caso.

A instituição afirmou que é contra censura, não foi informada previamente sobre a canção e que “aguarda resposta dos representantes para discutir a questão e minimizar os impactos relativos aos ajustes solicitados no título e no material publicitário da música”. Veja o comunicado na íntegra:

“O Nubank detém uma marca registrada, e, como diversas empresas, realiza acordos comerciais com diversos parceiros, inclusive músicos e artistas. Dessa forma, a empresa também conta com procedimentos para proteção contra o uso indevido de sua marca. Com relação ao caso específico, o Nubank não foi contactado sobre o uso comercial de sua marca para o título e diversos materiais promocionais e publicitários da música, que inclui o uso da marca nominativa Nubank em letras maiúsculas, nas redes sociais e outros meios. Ao tomar conhecimento da ação comercial, a empresa enviou uma notificação-padrão e imediatamente contatou e abriu diálogo com os representantes comerciais do artista. A empresa aguarda resposta dos representantes para discutir a questão e minimizar os impactos relativos aos ajustes solicitados no título e no material publicitário da música. O Nubank é contra qualquer tipo de censura ou tentativas de tolher a liberdade de expressão. Reiteramos a posição legal de proteção de sua marca registrada, para evitar o uso comercial não autorizado e qualquer potencial interpretação equivocada sobre a existência de parceria, patrocínio ou ação comercial da instituição”.