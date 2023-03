Rapper Snoop Dogg lança marca de café em parceria com empresário da Indonésia

Mais uma vez inovando, o rapper e empresário Snopp Dogg acaba de anunciar que fez uma parceria com Michael Riady, empresário indonésio. Os dois, em conjunto, irão lançar o INDOxy. Um café que representará “um estilo de vida premium criado e inspirado pela próxima geração de empreendedores’', dizia o comunicado enviado à CNN.

“Minha relação com o café é antiga. As muitas longas noites no estúdio fazendo hit após hit, o café fornecia o combustível que nos mantinha em movimento. Hoje marca o lançamento de uma nova empresa que criei junto com meu sócio Michael, que me apresentou o café indonésio de melhor sabor”, disse Snoop.

O rapper ainda disse que o produto irá mudar a indústria. Os grãos são provenientes de Gayo, uma região de Aceh, na ilha de Sumatra, Indonésia. O nome escolhido para a marca, faz uma referência a abreviatura de Indonésia, ou seja, ‘Indo’.

O comunicado ainda explicava que, ' a região de Gayo é conhecida por produzir um Arábica de alta qualidade, cultivado na adorável bacia montanhosa ao redor do Lago Tawar e da cidade de Takengon’.

Se não bastasse ser um rapper premiado e com várias indicações ao Grammy, Snoop Dogg tem apostado em outros empreendimentos, como a linha de acessórios para pet e um cereal sem glúten chamado Snoop Loopz.