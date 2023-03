Rapper Tekashi 6ix9ine é atacado em academia da Flórida; veja vídeo

Daniel Hernandez ou Tekashi 6ix9ine no mundo dos famosos, foi surpreendido enquanto malhava nesta terça-feira, 21. Um grupo de homens entrou na academia LA Fitness em Miami, no sul da Flórida, e desferiu golpes contra o cantor. Ele tentou se defender, mas como o número de homens era maior, o astro acabou ferido e precisou ser levado ao hospital de ambulância. As informações são do TMZ.

O advogado do rapper, Lance Lazzaro, informou que, no momento do ataque, o cantor não estava acompanhado dos seguranças. Os funcionários da academia ouviram a agitação e notificaram o gerente, que logo acionou a polícia.

O ataque resultou em ferimentos no rosto, costelas, costas e rosto. Segundo Lazzaro, ele entrará em contato com a polícia para pedir proteção ao cliente.

Tekashi 6ix9ine tinha sido preso em 2018 e somente em fevereiro de 2019 se declarou culpado em nove acusações que envolviam gangues, drogas e armas. Devido à pandemia do covid-19 o cantor foi solto antes do tempo, em abril de 2020. Além disso, ele teve a pena reduzida após testemunhar contra uma gangue.

A TMZ informou que não está claro se a motivação do ataque tenha relação com o depoimento de Tekashi contra as gangues.

As imagens do ataque são fortes.