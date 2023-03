Rapper Tekashi 6ix9ine está ‘trancado’ em casa após ataque em academia na Flórida, diz site

Na última terça-feira, 21, Tekashi 6ix9ine foi agredido por um grupo de homens na academia LA Fitness em Miami, no sul da Flórida, Estados Unidos. O rapper acabou ferido e precisou ser levado ao hospital de ambulância. No entanto, segundo informações são do TMZ, o caso poderia ter sido ainda pior se a equipe de seguranças do local não intervisse rapidamente.

Apesar dos ferimentos no rosto, costelas e costas, o cantor já está em casa, onde permanece “trancado”, por segurança, informa o tabloide. O advogado do rapper, Lance Lazzaro, entrou em contato com a polícia para pedir proteção ao cliente.

Ainda não se sabe a motivação do ataque. Na ocasião, um grupo de homens entrou na academia em que o rapper treinava e desferiu golpes contra o cantor, que não conseguiu se defender. Câmeras de segurança registraram o momento; as imagens são fortes.

Tekashi 6ix9ine tinha sido preso em 2018 e somente em fevereiro de 2019 se declarou culpado em nove acusações que envolviam gangues, drogas e armas. Devido à pandemia de covid-19, o cantor foi solto antes do tempo, em abril de 2020. Além disso, ele teve a pena reduzida após testemunhar contra uma gangue.