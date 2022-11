Raul Gazolla comenta morte de Guilherme de Pádua, assassino de Daniella Perez

Publicidade

O ator Raul Gazolla, viúvo de Daniella Perez, comentou a morte de Guilherme de Pádua, assassino da atriz, nesta segunda-feira, 7. Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, o artista falou em “Justiça divina” e disse que “o ar acordou mais limpo”.

“Hoje o mundo acordou melhor, o ar acordou mais limpo e foi feita a Justiça divina. Que siga sendo feita a Justiça divina para todos os que habitam o nosso planeta”, começou Gazolla.

Leia também Corpo de Guilherme de Pádua será velado em igreja da qual era pastor em Belo Horizonte

“E que eles, assassinos inescrupulosos, paguem, lá do outro lado, a dívida que tem que ser paga”, completou o ator, agradecendo às mensagens que recebeu.

Raul foi casado com Daniella por dois anos até o assassinato da atriz por Guilherme de Pádua. Após a confirmação da morte do pastor e ex-ator, o nome de Guilherme ocupou o primeiro lugar dos assuntos mais comentados do Twitter, mas o de Gazolla também aparecia na lista.

O pastor e ex-ator Guilherme de Pádua, assassino de Daniella Perez, morreu neste domingo, 6, aos 53 anos. Foto: YouTube/Guilherme de Pádua

Filha da escritora Glória Perez, a artista foi assassinada pelo então colega e pela mulher dele, Paula Nogueira Thomaz, no dia 28 de dezembro de 1992. Na época, Daniella tinha apenas 22 anos.

O corpo dela foi encontrado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Conforme os legistas, a atriz foi golpeada com 18 facadas de punhal. De acordo com a acusação, o crime teria sido motivado por inveja, cobiça e vingança.

Continua após a publicidade

O caso foi revisitado este ano com o lançamento do documentário Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez na HBO Max. Após a repercussão, Guilherme havia gravado um vídeo pedindo perdão a Glória e também a Gazolla.

“Eu te peço perdão, eu nunca esqueci do dia em que fui chamado na delegacia e você estava lá e se arrastou até mim. Me abraçou chorando. E ali eu vi que eu era a pior pessoa do mundo. Nunca na minha vida eu senti algo igual ao que eu senti naquele momento”, havia dito o pastor na ocasião.

A notícia da morte veio através de uma transmissão ao vivo pelas redes sociais feita pelo pastor Márcio Valadão, fundador da Igreja Batista da Lagoinha, onde Guilherme atuava como pastor desde 2017.

A assessoria de imprensa da instituição informou que ele havia sofrido um enfarte em casa neste domingo, 6, e não resistiu. O velório foi realizado na igreja, que fica em Belo Horizonte, e o enterro estava marcado para às 14h30 no Cemitério Parque da Colina.





Familiares e personalidades também comentaram sobre a morte

Barbara Yehudit Ferrante, prima da atriz que também havia participado do documentário Pacto Brutal, usou as redes sociais para comentar sobre a morte.

Continua após a publicidade

No Instagram, ela disse: “Jamais, por pior que fosse a pessoa, desejei ou comemorei a morte de alguém. Mas esse eu desejo que vá para o quinto dos infernos, onde não poderá mais fazer sua cena de Madalena arrependida para uma igreja que compactua com um assassino da pior estirpe”.

A atriz Claudia Mauro, amiga de Daniella, comentou na postagem: “Fim dessa sombra em nossas vidas. Fim deste ciclo, desta angústia, fim do receio de um dia poder cruzá-lo na rua ou em qualquer lugar”.

O dramaturgo Aguinaldo Silva também falou sobre a morte de Guilherme no Twitter. “Sua morte súbita, diante do mal irreparável que ele causou, só me permite um comentário, que é: já foi tarde”, escreveu.

Não vou dizer "quem aqui faz aqui paga", porque alguns fazem e não pagam e, no caso de Guilherme de Pádua (foto), sua dívida era impagável. Mas sua morte súbita, diante do mal irreparável que ele causou, só me permite um comentário, que é: já foi tarde. pic.twitter.com/OLKox0awbJ — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) November 7, 2022





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais