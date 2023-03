RBD: Data de show no Rio de Janeiro muda pela segunda vez

Mais uma mudança na data do show do RBD no Rio de Janeiro foi revelada. A Eventim anunciou, nesta terça-feira, 28, que o show que aconteceria no dia 11 de novembro foi adiantado para o dia 10.

A princípio, o show aconteceria no dia 19 do mesmo mês, porém, nesta segunda-feira, 27, os fãs foram surpreendidos com a mudança para o dia 11. Em comunicado, a plataforma de venda de ingressos anunciou que a nova alteração foi feita devido à Copa Libertadores da América, que acontece neste mesmo dia.

Então, a apresentação teve, mais uma vez, sua data reformulada. Quem não puder comparecer no dia 10 de novembro poderá solicitar o reembolso do valor do ingresso (incluindo taxa de serviço) através da Eventim até o dia 27 de abril.

Outra mudança, no entanto, precisou ser feita. O grupo anunciou nesta segunda-feira, 27, shows extras em São Paulo e, no Rio de Janeiro, a apresentação seria feita no dia 10.

Então, esse show extra no Estádio Nilton Santos Engenhão irá acontecer no dia 9. A venda dos ingressos começa nesta quarta-feira, 29, às 8h, no site da Eventim e às 10h na bilheteria.

Os novos shows de São Paulo não sofrem alterações, com datas extras em 12 e 13 de novembro no Estádio do Morumbi e 19 de novembro no Allianz Parque. A venda de ingressos para essas apresentações extras também começa nesta quarta-feira, no mesmo horário.

