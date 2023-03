RBD divulga mais datas de shows extras no Brasil

A banda fenômeno mexicana, RBD, divulgou nesta segunda-feira, 27, mais datas de shows extras no Brasil. Passando pelas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, o grupo fará oito apresentações em solo brasileiro.

As datas extras são 10 de novembro, no Rio de Janeiro, no estádio Nilton Santos (Engenhão), 12 de novembro, em São Paulo, no estádio do Morumbi, 13 de novembro, também no estádio do Morumbi. Já no dia 19 de novembro o show será no Allianz Parque.

Os fãs do Rio que compraram ingressos para o show do dia 19 de novembro tiveram uma surpresa, pois o grupo também anunciou que a data da apresentação mudará para o dia 11 de novembro.

A data de venda dos ingressos começa nesta quarta-feira, dia 29, às 8h pelo site Eventim, e às 10h pela bilheteria física. Dessa vez não terá pré-venda.

Nas redes sociais os fãs estão revoltados com a mudança de data sem aviso prévio e pela banda não passar por outros estados do país. Uma internauta ainda reclamou que algumas pessoas que já conseguiram ingresso, não darão oportunidade para quem ainda não tem.

O rbd pensa que o Brasil é dividido assim pic.twitter.com/J310Z39Sb0 — Taty FBI APOSENTADA ⚠️ (@taty_aposentada) March 27, 2023

Que falta de organização essa tour do RBD, mudam a data e os fãs só ficam sabendo quando anunciam datas extras, um monte de gente comprando ingresso do que sobrou e tentando mudar para as datas que abriram em uma área mais privilegiada.. uma bagunça — Garoto do blog (@garotxdoblogofc) March 27, 2023