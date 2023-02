RBD divulga pronunciamento e anuncia melhorias na venda de ingressos no Brasil; veja quais são

Na última quarta-feira, 1º, a banda mexicana RBD divulgou um comunicado anunciando melhorias no processo de compra para os ingressos da turnê Soy Rebelde no Brasil.

Dentre as novas regras, estão o aumento no número de ingressos disponíveis nas bilheterias físicas, limite de quatro ingressos por CPF na hora da compra, mais guichês de venda e reforço no policiamento e segurança nos pontos de venda.

As entradas para os shows do grupo no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 17 de novembro, e no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro, no dia 19, esgotaram rapidamente em meio a reclamações dos fãs.

A venda geral para as datas extras na capital paulista, marcadas para 16 e 18 de novembro, começa nesta sexta-feira, 3. A pré-venda, exclusiva para clientes do Banco BRB, teve início nesta quinta, 2.

“Queridos fãs do Brasil, estamos muito emocionados em ver todo o amor de vocês e a vontade de cantarem e dançarem ao vivo com o RBD por uma última vez. Também estamos atentos a tudo que estão compartilhando sobre os desafios para comprar ingressos, e por isso solicitamos à Live Nation, produtora da turnê, que garanta a melhor experiência e segurança ao longo deste processo”, diz a nota.

Confira na íntegra:

Na última segunda-feira, 30, o Procon-SP notificou a Eventim Brasil, empresa responsável pela venda de ingressos dos shows da banda no País, sobre os problemas registrados por clientes na compra de entradas.

A turnê internacional Soy Rebelde Tour 2023 marca a reunião dos integrantes originais do RBD, com exceção de Alfonso Herrera. De acordo com a Live Nation, já foram vendidos mais de 800 mil ingressos para shows nos Estados Unidos, México e Brasil.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais