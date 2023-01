RBD: Fã que estava em primeiro lugar na fila para comprar ingressos passa perrengue com cartão

Imagina madrugar, passar frio, ser a primeira pessoa de uma fila enorme e, no fim, não conseguir comprar o tão sonhado ingresso. Pois é, foi o que aconteceu com uma fã do Rebelde (RBD) em Monterrey, no México.

Identificada como Karla em uma reportagem da emissora Telediario, a moça não conseguiu adquirir os ingressos para um show da turnê da banda porque o seu cartão não passou na hora do pagamento. O episódio aconteceu nesta quinta, 26, mas ela estava na fila desde terça, 24.

A jovem caiu em lágrimas, porém, tudo teve um final feliz. Um avô e sua neta que também aguardavam para comprar as entradas se sensibilizaram com o drama de Karla e resolveram ajudá-la a conseguir ingressos para ver o RBD, passando a compra em um cartão reserva que tinham levado.

▶️ Karla, con todo y frío, madrugó e hizo una fila enorme para comprar sus boletos para #RBD en #Monterrey; tuvo problemas con su tarjeta y no fue hasta que un abuelito la ayudó y lo logró



📺 #TelediarioMediodía con @licmariajulia y @luiscarlosortiz ⭐ pic.twitter.com/cF7iDLOwbQ — @telediariomty (@telediariomty) January 26, 2023

Enquanto isso...

Já em solo brasileiro, os ingressos online para os shows do RBD em São Paulo e no Rio de Janeiro se esgotaram rapidamente. Uma nova leva deverá ser liberada, mas para o show extra que banda fará na capital paulista.

Entretanto, as vendas em bilheterias físicas estão bastante fervorosas. Isso porque está circulando imagens de uma briga entre fãs do grupo na fila para comprar as entradas no Rio.