RBD: Ingressos para shows extras em SP se esgotam em menos de 10 minutos em bilheteria online

Em pouco menos de 10 minutos, os ingressos para os shows extras da turnê Soy Rebelde 2023 se esgotaram. As vendas gerais no site da Eventim foram abertas às 10h desta sexta, 3.

Tanto para o dia 16 quanto para o dia 18 de novembro não há mais entradas disponíveis, em nenhum dos setores do Allianz Parque destinados para os shows da banda mexicana. Entretanto, quem ainda quiser adquirir um ingresso pode ir até a bilheteria física, que será aberta no Estádio do Pacaembu, ao meio-dia, com as filas sendo encerradas às 17h.

A partir deste sábado, dia 4, os tickets poderão ser comprados diretamente no Allianz Parque, das 10h às 17h, mediante a disponibilidade de entradas.

Revolta

Nas redes sociais, os fãs não ficaram nada contentes com o esgotamento relâmpago dos ingressos na bilheteria online.

#SoyRebeldeTour #eventim VOCES SAO PALHAÇOS ISSO SIM



Impossível ter esgotado todos os ingressos em menos de 6 min na moral vão toma no cu pic.twitter.com/jax0wKGiDg — The White Mouse (@reiratobranco) February 3, 2023

selecionei os ingressos, a tela ficou toda branca e voltou pro inicio e ja ta tudo esgotado, é isso, eventim acabou com o meu sonho #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/HrkFcc2juR — j.y.e ☭ (@wandasinner) February 3, 2023

Essa @EventimBrasil é um lixo.

Tenho um vídeo de 10 minutos mostrando a gracinha deles, irei mandar para o procon!!!

Primeiro você seleciona o ingresso, antes de redirecionar para a página de compra eles colocam que o ingresso foi esgotado. (Isso começou as 10h em ponto) 🧵🧶 pic.twitter.com/Yv7hqXp0ZX — 👩🏽‍💻👩🏽‍🏫 (@tham1_iris) February 3, 2023

Ué. 5 minutos antes de começar as vendas já abre tudo esgotado? Kd CPI nessa Eventim? #RBD pic.twitter.com/AESqPP8snm — Di (@diegobferreira) February 3, 2023