A equipe da Arena BSB informou ao Estadão que o RBD não virá ao Brasil em 2023. Nessa manhã, 14, surgiram rumores de uma possivel turnê do grupo mexicano no país no ano que vem.

Segundo a assessoria, a data é falsa e foi criada por um grupo de fãs. No site oficial da empresa também não tem nenhuma agenda confirmada com os integrantes.

RBD não virá ao Brasil: Arena BSB afirma que show falso foi criado por fãs; entenda Foto: Instagram/@ponchohd

Em outubro, houve a reunião dos ex-colegas de elenco no casamento da atriz Maite Perroni, com o produtor de televisão Andrés Tovar. Anahí, Christian Chávez e Christopher Uckermann, que protagonizaram a novela ao lado da artista, compareceram à cerimônia. Além do elenco principal, Angelique Boyer, que interpretou Vicky, também marcou presença e curtiu com os amigos.

Christopher Uckermann, Anahí e Christian Chávez compareceram ao casamento de Maite Perroni Foto: Instagram/@anahi

Em março, Dulce Maria, revelou, em entrevista ao programa mexicano Hoy, que há sim o desejo de ter um reencontro no palco com o ex-grupo, mas que não há previsão para que os shows aconteçam:

“Infelizmente, este ano não será feito. Queríamos, tentamos, mas por vários motivos não foi possível”. A cantora aproveitou a oportunidade para alertar sobre a venda de ingressos falsos:

“E obviamente, não compre ingressos porque não existe turnê. Então esses ingressos são uma fraude. Não acredite em nada que seja oficial”, completou.