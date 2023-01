RBD programa anúncio de novidade no Brasil; saiba locais e data

Ao que tudo indica, o grupo RBD programa o anúncio de uma grande novidade no Brasil. Nesta quinta-feira, 12, a banda publicou, no site oficial, datas e locais para uma ação que será feita no continente americano com uma contagem regressiva.

Cidades como Los Angeles, Nova York e Cidade do México aparecem na programação que deve ocorrer no próximo dia 20. Duas localidades brasileiras aparecem na lista: São Paulo e Rio de Janeiro.

Grupo RBD programou anúncio em São Paulo e no Rio de Janeiro no próximo dia 20. Foto: SBT

Conforme o que foi divulgado, São Paulo deve receber a ação na estação da Sé do metrô, no painel que fica localizado entre as plataformas sentido Corinthians/Itaquera e Palmeiras/Barra Funda.

No Rio, o anúncio aparecerá na Praia de Copacabana. O local exato será na Avenida Atlântica, número 3370, ao lado do Quiosque Solaris. A ação está programada para as 22h, tanto na capital paulista quanto na carioca.

Rumores de que o RBD poderia se reunir para uma turnê tiveram início após os integrantes arquivarem publicações nas redes sociais. Após, cinco dos seis integrantes da formação original – Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez – alteraram as fotos de perfil por um logo da banda. O último show do grupo ocorreu em 2008.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais