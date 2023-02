RBD: Vendas gerais para datas extras da turnê ‘Soy Rebelde’ iniciam nesta sexta; saiba como comprar

Nesta sexta-feira, 3, começam as vendas gerais para os shows extras da turnê Soy Rebelde 2023 em São Paulo. Além da capital paulista, a reunião do grupo RBD também passará pelo Rio de Janeiro e outras 26 cidades dos Estados Unidos, México e Brasil.

No Brasil, as primeiras datas divulgadas para o show do RBD foram 17 de novembro, em São Paulo, e no dia 19 na capital carioca. Após a alta demanda, com ingressos das vendas gerais esgotados em 10 minutos, a banda anunciou dois shows extras para os paulistas, marcado para os dias 16 e 18.

Turnê Soy Rebelde 2023, do grupo RBD, passará por São Paulo e pelo Rio de Janeiro nos dias 16, 17, 18 e 19 de novembro. Foto: SBT

Nesta sexta-feira, o público geral poderá comprar ingressos para as apresentações extras. Veja como garantir seu lugar para ver o RBD em São Paulo.

Como comprar ingressos para o show do RBD em São Paulo

Em São Paulo, as apresentações do RBD ocorrem no Allianz Parque. Os preços variam entre R$ 210 (cadeira superior, meia-entrada) e R$ 850 (pista premium, inteira).

Os tickets podem ser adquiridos no site da Eventim com taxas ou na bilheteria oficial, localizada no Estádio do Pacaembu, sem taxas.

Presencialmente, as vendas serão abertas ao meio-dia. A fila será fechada às 17h e o atendimento seguirá com os clientes remanescentes ou até o esgotamento dos ingressos.

A partir do dia 4, os tickets poderão ser comprados diretamente no Allianz Parque, das 10h às 17h, mediante a disponibilidade de entradas.

Serviço - RBD | Yo Soy Rebelde 2023

São Paulo

Datas: 16, 17 e 18 de novembro de 2023 (quinta-feira, sexta-feira e sábado)

Abertura dos Portões: 16h