Nesta sexta-feira, 27, às 10h no horário de Brasília, começam as vendas gerais para a turnê de reunião do grupo RBD. Chamada Soy Rebelde 2023, a tour passará por 26 cidades dos Estados Unidos, México e Brasil.

Turnê Soy Rebelde 2023, do grupo RBD, passará por São Paulo e pelo Rio de Janeiro nos dias 17, 18 e 19 de novembro. Foto: SBT

No Brasil, o grupo tem datas marcadas para São Paulo e Rio de Janeiro. O RBD se apresenta no dia 17 de novembro na capital paulista e no dia 19 na capital carioca. Mesmo antes do início das vendas para o público geral, a banda já anunciou um show extra para os paulistas, marcado para o dia 18.

Na sexta, porém, só será possível comprar ingressos para as primeiras apresentações. Veja como garantir seu lugar para ver o RBD de perto em cada cidade.





Como comprar ingressos para o show do RBD em São Paulo

Em São Paulo, as apresentações do RBD ocorrem no Allianz Parque. Os preços variam entre R$ 210 (cadeira superior, meia-entrada) e R$ 850 (pista premium, inteira).

Os tickets podem ser adquiridos no site da Eventim com taxas ou na bilheteria oficial, localizada no Estádio do Pacaembu, sem taxas.

Presencialmente, as vendas serão abertas ao meio-dia. A fila será fechada às 17h e o atendimento seguirá com os clientes remanescentes ou até o esgotamento dos ingressos.

A partir do dia 31, os tickets poderão ser comprados diretamente no Allianz Parque, de terça a sábado, das 10h às 17h. As vendas neste dia, porém, dependem da disponibilidade de entradas.

Serviço - RBD | Yo Soy Rebelde 2023

São Paulo

Datas: 17 de novembro de 2023 (sexta-feira)

Abertura dos Portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: Allianz Parque

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP

Ingressos: a partir de R$ 210,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: 14 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.





Preços:

CADEIRA SUPERIOR - R$ 210,00 meia entrada e R$ 420,00 inteira

PISTA - R$ 240,00 meia entrada e R$ 480,00 inteira

CADEIRA INFERIOR - R$ 280,00 e R$ 560,00 inteira

PISTA PREMIUM - R$ 425,00 meia entrada e R$ 850,00 inteira





Como comprar ingressos para o show do RBD no Rio de Janeiro

As apresentações do RBD no Rio ocorrem no Estádio Nilton Santos. Os preços variam entre R$ 195 (cadeira superior oeste, meia-entrada) e R$ 850 (pista premium, inteira).

Os tickets podem ser adquiridos no site da Eventim com taxas ou na bilheteria oficial, localizada no Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, sem taxas.

Presencialmente, as vendas serão abertas ao meio-dia. A fila será fechada às 17h e o atendimento seguirá com os clientes remanescentes ou até o esgotamento dos ingressos.

Serviço - RBD | Yo Soy Rebelde 2023

Rio de Janeiro

Data: 19 de novembro (domingo)

Abertura dos Portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: Estádio Nilton Santos

Endereço: R. José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ

Ingressos: a partir de R$ 195,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: 14 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.





Preços

CADEIRA SUPERIOR OESTE - R$ 195,00 meia entrada e R$ 390,00 inteira

CADEIRA SUPERIOR LESTE - R$ 195,00 meia entrada e R$ 390,00 inteira

CADEIRA INFERIOR OESTE - R$ 270,00 meia entrada e R$ 540,00 inteira

CADEIRA INFERIOR LESTE - R$ 270,00 meia entrada e R$ 540,00 inteira

PISTA | CADEIRA SUL - R$ 230,00 meia entrada e R$ 460,00 inteira

PISTA PREMIUM - R$ 425,00 meia e R$ 850,00 inteira

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais