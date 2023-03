RBD: Web comemora sucesso em compra de ingressos do grupo após três tentativas fracassadas

Os fãs de RBD comemoraram o sucesso na compra de ingressos para as datas extras da banda nesta quarta-feira, 29. A tag ‘Soy Rebelde Tour’ ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter, com internautas compartilhando prints dos ingressos comprados após três tentativas fracassadas.

O grupo anunciou que também irá se apresentar nos dias 12, 13 e 19 de novembro em São Paulo e no dia 10 no Rio de Janeiro. As entradas começaram a ser vendidas às 8h no site da Eventim e às 10h nos estádios Pacaembu, na capital paulista, e Engenhão, no Rio.

Ingressos para os shows extras do RBD se esgotaram novamente; banda fará oito apresentações no País. Foto: Instagram/@christianchavezreal/Reprodução

A Eventim havia anunciado recursos para facilitar as vendas online e físicas. Em fevereiro, vídeos que mostravam uma confusão nos arredores do Pacaembu circularam nas redes sociais. No mesmo mês, a deputada federal Erika Hilton (PSOL) entrou com um ofício na Câmara dos Deputados para apurar o esquema de vendas dos shows.

Para os pontos de venda físicos, a empresa anunciou que alocaria mais de 200 profissionais de segurança e 100 orientadores de fila por cidade. A Eventim ainda informou que teve acessos recordes na última edição da turnê, somando 700 mil simultâneos, e disse que opera “com os mais altos níveis de segurança tecnológica” para garantir as vendas.

Ao todo, o RBD fará oito shows, divididos entre a capital paulista e a carioca, no Brasil. A banda vai se apresentar no Engenhão nos dias 10 e 11 de novembro, no Estádio do Morumbi nos dias 12 e 13 e no Allianz Parque nos dias 16, 17, 18 e 19.

Veja as reações:

finalmente vou realizar meu sonho de infância! vou ao show do RBD! se eu já fui triste eu não me lembro #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/UkiWZBVL9i — tata 🇾🇪 (@talitadsalmeida) March 29, 2023

EU NÃO TÔ ACREDITANDO EU VOU VER O RBD MEU DEUS #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/PfNdCbVdC7 — marcelo (@beyharmonizer) March 29, 2023

consegui comprar os ingressos pra soy rebelde tour EU VOU VER O RBD obrigado eventim pic.twitter.com/foQR1c2X3Z — gab (@gabryeol) March 29, 2023

A mina que chorou da outra vez acabou de comprar e vai realizar um sonho! EU CONSEGUI!!!!

Orei muito pois estava super desmotivada pelas últimas vendas e hoje foi TÃO TRANQUILO!

Ps. Pelo Safari do cel foi em 2min #SoyRebeldeTour #RBDTour2023 Eventim pic.twitter.com/vmnt8xwsjS — Larissa Abib (@lariabib) March 29, 2023

Feliz por todo mundo que conseguiu comprar os ingressos hoje ❤❤#SoyRebeldeTour — Larissa ◟̽◞̽ EU VOU NO SHOW DO RBD (@lari_xsz) March 29, 2023





