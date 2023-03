Rebel Wilson relata encontro com Meghan Markle e revela: ‘Não foi tão legal’

A atriz Rebel Wilson, mais conhecida por filmes como A Escolha Perfeita e Megarromântico, contou os bastidores de um encontro com o príncipe Harry e a esposa dele, Meghan Markle.

Em sua participação no programa Watch What Happens Live com Andy Cohen, que foi ao ar no último final de semana, ela contou que a duquesa de Sussex não foi tão agradável quanto o marido.

“Nós conhecemos o Harry e ele não poderia ter sido mais legal”, disse. “Mas então a Meghan não foi tão legal. [Ela] não foi tão naturalmente calorosa”.

A atriz Rebel Wilson afirmou que o príncipe Harry foi mais simpático que Meghan Markle quando conheceu o casal. Foto: Daniel Leal-Olivas / AFP

Segundo a atriz, contudo, a duquesa pode ter tido um motivo para isso. “A minha mãe, sendo australiana, estava fazendo todas essas perguntas levemente mal educadas. Tipo ‘cade suas crianças?’, coisas desse tipo. Eu falei ‘mãe, não pergunte essas coisas’”, contou.

O encontro entre Rebel e o casal ocorreu em um clube de polo em Santa Barbara, nos Estados Unidos. Segundo a atriz, ela e Harry têm um amigo em comum que é jogador de polo, mas o nome da pessoa não foi citado.