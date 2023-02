‘Recomendo que todo mundo faça terapia’, diz Giovanna Leão após cancelamento na Casa de Vidro

Giovanna Leão, a sister da Casa de Vidro do BBB 23, contou que precisou voltar para terapia após a participação na dinâmica do reality. A estrutura da casa ficou montada durante alguns dias em um shopping no Rio de Janeiro, contando com a presença massiva do público que resgatou algumas publicações antigas da jovem e a tornou alvo do temido cancelamento.

“Foi o início de um sonho que infelizmente não se concretizou, já que eu sempre quis participar do BBB. No último momento da Casa de Vidro, já não achava que tinha chances, não. Por mais que eu soubesse que tinha evoluído muito como pessoa nos últimos anos, entendi que meu erro de sete anos atrás iria sobressair ao fato de que: jamais o repeti, que reconheci o que fiz, e que pedi perdão”, contou a empresária de 25 anos à revista Quem.

Leia também BBB 23: Famosos alertam o público sobre Gabriel e apoiam Bruna Griphao

Participantes da Casa de Vidro do 'BBB 23' Foto: Globo

Giovanna chegou a ser chamada de racista por conta de tuítes que ela fez em meados de 2016. Segundo ela, foi difícil entender todo o processo do cancelamento e ela precisou retornar à terapia. “Eu já fazia terapia, pausei por um período em que precisei focar na saúde dos meus pais e não tinha como manter um horário fixo pela rotina puxada, e agora a retomei. Inclusive, eu recomendo que todo mundo faça terapia. É maravilhoso e está sendo essencial para eu me estabilizar e me encontrar”, afirmou.

A ruiva publicou uma nota de retratação e se desculpou pelas atitudes e pensamentos que teve no passado, ressaltando que está aprendendo e evoluindo. “Eu sei que errei, mas gostaria que me dessem uma oportunidade para que vissem que não sou a mesma Giovanna de anos atrás”, escreveu.