Regina Casé lembra preconceitos sofrido pela filha com deficiência auditiva: ‘Coisas absurdas’

Regina Casé revelou que sua filha, Benedita Zerbini, de 34 anos, já foi vítima de preconceito por ter deficiência auditiva. A atriz desabafou sobre os casos nas redes sociais na noite desta sexta-feira, 11.

Regina estava interagindo com os seguidores nos stories de seu Instagram quando recebeu a pergunta: “Você presenciou algum preconceito sofrido pela Benedita por causa da deficiência auditiva?”. Então, ela lembrou:

Story de Regina Casé Foto: Instagram/@reginacase

“Quantos preconceitos. Se a pessoa percebia que ela usava aparelho auditivo, já começava a berrar com ela, fazer gestos, um exagero, uma palhaçada. Nossa”. A artista ainda citou um caso específico que preseciou com Benedita quando as duas saíram para comprar roupas.

“Todo tipo de preconceito. De eu ir a uma loja e a pessoa nem se dirigir a ela, nem olhava para ela, via que ela usava aparelhos nos dois ouvidos e falava: ‘Ela quer qual calça, a branca ou a preta?’, ‘ela vai querer experimentar a roupa?’. Ela já era adulta do meu lado. Coisa muito absurdas”, disse.

Regina concluiu que a frequência dessas situações diminuiu por sua filha ter “saído do armário da surdez”. “Hoje em dia ela fala tanto sobre isso que as pessoas não só já sabem, como também admiram. Já foram ver o programa dela? PCD Pod. Vão lá ver, é maravilhoso”, finalizou.