Regina Duarte recebe nova advertência do Instagram após compartilhar fake news sobre atos golpistas

A atriz Regina Duarte recebeu uma nova advertência do Instagram após compartilhar mais uma fake news nesta sexta-feira, 21. A postagem falsa, checada pelo Estadão Verifica, trazia radicais bolsonaristas argumentando que a depredação das sedes dos Três Poderes, durante os atos golpistas de 8 de janeiro, havia sido feita por apoiadores do Partido dos Trabalhadores (PT) “infiltrados”.

Em determinado trecho, um homem aparece empunhando uma bandeira do partido. A bandeira, como o Estadão reportou em janeiro, havia sido furtada do Congresso Nacional. O vídeo foi registrado pelo repórter Marcus Rodrigues, do portal Metrópoles, que informou ter presenciado o momento em que o radical bolsonarista deixa o Congresso por uma janela quebrada com o objeto em mãos.

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes (PT-MG), também confirmou, à época, que a bandeira havia sido furtada de sua sala. No Twitter, ele publicou um vídeo mostrando a destruição do local e dizendo que duas bandeiras, uma do Brasil e outra do partido, haviam sido roubadas da sala.

Essa é a situação que deixaram a liderança do @PTnaCamara. Não são manifestantes, são terroristas, criminosos e ladrões! A gente exige justiça. #SemAnistiaPraGolpista pic.twitter.com/L87t156CRI — Reginaldo Lopes (@ReginaldoLopes) January 9, 2023

A publicação da atriz, que ainda está disponível no Instagram, ganhou uma tarja de “informação falsa”. Esta não é a primeira vez que Regina é advertida pela publicação de conteúdos falsos no perfil.

Publicação de Regina Duarte com fake news sobre atos golpistas de 8 de janeiro recebeu tarja de 'informação falsa'. Foto: Instagram/@reginaduarte/Reprodução

Ex-ministra do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ela já foi criticada por colegas do meio artístico por suas postagens na rede social. Em janeiro, Regina causou revolta após falar sobre a situação do povo Yanomami, duvidando da crise humanitária sem precedentes pela qual os indígenas passavam.

Recentemente, o Instagram colocou um aviso àqueles que pretendem acompanhar a atriz na rede. Ao clicar no botão “seguir”, usuários recebem o seguinte alerta: “Tem certeza de que deseja seguir Regina Duarte? Esta conta publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra nossas Diretrizes da Comunidade”.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais