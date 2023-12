Regis Danese revela detalhes de acidente: ‘Senti fortes dores e falei: ‘Vou morrer’'; veja vídeo

O cantor gospel Regis Danese participou do programa Encontro com Patrícia Poeta nesta segunda, 18. Ele deu detalhes sobre o acidente de carro que sofreu no dia 30 de agosto, quando voltava de um show no município de Ceres, em Goiás. Com o impacto, o cantor sofreu lesões no intestino, passou por duas cirurgias e precisou ficar 19 dias internado.

“Confesso que fiquei preocupada quando vi fotos do acidente”, revelou Patrícia Poeta. Regis estava com o irmão, que sofreu ferimentos leves. Já o estado de saúde do cantor foi mais grave. “Foi muito difícil. Quando eu sofri o acidente, eu estava consciente. Eu senti fortes dores abdominais e falei ‘eu vou morrer’”, confessa .

“A porta do meu lado do carro foi arrancada. Eu consegui sair andando. teve um momento em que eu comecei a apagar. Eu falei Deus, perdoa meus pecados. Se eu morrer, me salva. Mas se eu viver, não me deixe sofrer”, disse.

O cantor finalizou com uma mensagem positiva: “Passei por muito sofrimento, mas quero dizer às pessoas que tudo nessa vida passa, tanto os momentos bons quanto os ruins”.

Regis Danese, que ficou conhecido nacionalmente em 2004, pelo hit Faz um milagre em mim, também prestou homenagem à esposa, Kelly Danese, durante o programa. Segurando flores, o cantor se declarou: “Depois de tudo o que eu passei, o amor que sinto por você só aumentou”, derreteu-se. Confira abaixo:

