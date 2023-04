Rei Charles está ‘furioso’ com recusa de príncipe Andrew em morar em antiga mansão de Harry e Meghan

Às vésperas de sua coroação, que deve ocorrer no próximo mês, o Rei Charles III está enfrentando desafios com membros da família real. Príncipe Andrew, irmão do monarca, se recusa a deixar o palácio Royal Lodge, em Windsor, na Inglaterra, mesmo após as ordens de Charles.

Conforme noticiou o site norte-americano Page Six, a “afronta” tem deixado o Rei “cansado e furioso”. Charles III havia dado uma “ordem de despejo” a Harry e Meghan no mês passado para que Andrew passasse a morar na mansão Frogmore Cottage. O casal deve deixar a casa após a coroação.

Os irmãos possuem uma relação conflituosa há tempos. Andrew já foi acusado por abuso sexual contra uma menina de 17 anos, o que o fez perder títulos militares e civis.

Príncipe Andrew se recusa a deixar palácio após ordens do Rei Charles. Foto: Toby Melville/REUTERS

O príncipe era o segundo na linha de sucessão até o nascimento do príncipe William. Segundo fontes da realeza ouvidas pelo site, Andrew não quer deixar o palácio por ver nele um “símbolo da realeza sênior”, mas William, o herdeiro do trono, está de olho na propriedade.

De acordo com o Page Six, William está morando com Kate e os filhos na mansão Adelaide Cottage, que já foi lar de pessoas que trabalharam para a família real, mas considera o local “pequeno”. Ele pretende se mudar para uma mansão com um escritório maior para desempenhar as funções que assumiu após a morte da Rainha Elizabeth II.

Recentemente, fontes próximas a Andrew revelaram ao The Sun que o príncipe pretende lançar uma biografia ainda mais “explosiva” do que a que foi lançada pelo príncipe Harry, O Que Sobra. No livro, o membro da família real falará sobre bastidores da realeza, o crime do qual foi acusado e da relação da princesa Diana com a família.