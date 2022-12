Relembre casais de celebridades que assumiram relacionamento em 2022

Este ano foi marcado por muitas notícias sobre relacionamentos de personalidades que começaram e até voltaram. Jennifer Lopez e Ben Affleck, por exemplo, surpreenderam os fãs ao oficializarem que estavam juntos novamente, após 20 anos.

No Brasil, o mesmo também aconteceu. Wanessa Camargo e Dado Dolabella voltaram a viver um romance há alguns meses. O casal havia se separado em 2004.

Confira abaixo personalidades que assumiram relacionamentos em 2022:





Larissa Manoela e André Luiz Frambach

Larissa Manoela e André Frambach estão noivos: "Pra vida toda"

Nesta segunda-feira, 20, Larissa Manoela e Andrré Luiz Frambach anunciaram que estão noivos. O casal havia completado cinco meses de namoro no dia 17 de dezembro, mas segundo a atriz, em uma das seus declarações de amor, o relacionamento que começou há 3 anos nos “rolos das câmeras” - em alusão ao casal que interpretaram no filme Modo Avião, da Netflix -, é um “match perfeito”.





Fernanda Souza e Eduarda Porto

A atriz Fernanda Souza assume namoro comEduarda Porto.

Após o término de seu casamento com Thiaguinho, em 2019, Fernanda Souza anunciou, em abril deste ano, que está namorando Eduarda Porto. “Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou pra nós… Amor é amor”, escreveu a atriz nas redes sociais.





Thiaguinho e Carol Peixinho

Carol Peixinho fez declaração de amor para celebrar aniversário de 39 anos do cantor Thiaguinho.

Em fevereiro, Thiaguinho também assumiu um novo romance: com a ex-BBB Carol Peixinho. “Luz pra tudo que é lado! No céu, no nosso olhar, no nosso coração… E que seja sempre assim…Iluminado! Felizão com a sua luz”, escreveu o cantor nas redes sociais.





Viih Tube e Eliezer

Viih Tube e Eliezer anunciam sexo do bebê em chá revelação inspirado no ‘BBB’. Foto: Instagram/@viih_tube

Ainda no universo do BBB, outro casal que não só se formou esse ano como irá ter uma filha são os ex-participantes Viih Tube e Eliezer. O anúncio da gravidez foi feito em setembro deste ano e, no mês seguinte, revelaram que estão esperando uma menina: Lua.





Jennifer Lopez e Ben Affleck

Casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck.

Em 2004, Jennifer Lopez e Ben Affleck colocaram um fim no noivado, mas os astros se reaproximaram e casaram-se este ano. A retomada do relacionamento de Lopez e Affleck se deu após a atriz terminar o noivado com Alex Rodriguez e o ator se separar da também atriz Ana de Armas.

“As pessoas na minha vida sabem que ele era uma pessoa muito, muito especial na minha vida. Quando nos reconectamos, esses sentimentos ainda eram muito reais”, disse a cantora em entrevista à Vogue.





Rafa Kalimann e José Loreto

A apresentadora Rafa Kalimann e o ator José Loreto assumiram que estão namorando depois de muitos boatos. A confirmação veio quando os dois apareceram juntos no show em comemoração aos 80 anos de Caetano Veloso, em agosto deste ano.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella

Wanessa Camargo e Dado Dolabella foram casados em 2002 e, 20 anos depois, assumiram que estão juntos novamente. Inclusive, a cantora ganhou uma declaração do amado quando comemorou os 22 anos do sucesso de O Amor Não Deixa.

“O ontem foi local de nascimento do hoje que está construindo um para sempre… Além de lindo. Infindo. Te amo”, disse Dado.