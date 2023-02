Relembre o dia em que Emicida emocionou Glória Maria: ‘Referência de possibilidade’

A notícia da morte de Glória Maria nesta quinta-feira, 2, aos 73 anos, entristeceu anônimos e famosos, especialmente Emicida. No Twitter, o rapper lamentou o ocorrido e reforçou uma frase dita diretamente para a jornalista em um encontro que tiveram na televisão, em 2021: “Se hoje tem um Emicida, é porque antes existiu uma Glória Maria”.

Nas redes sociais, internautas resgataram a declaração feita pelo cantor no programa Papo de Segunda, no GNT. Na ocasião, Emicida emocionou a apresentadora ao defini-la como “uma das maiores referências de possibilidades que esse País já viu”.

“Quando eu a assistia na televisão, naquelas matérias do Fantástico, nas viagens e nas entrevistas com os artistas internacionais sempre foi uma coisa muito forte pra mim, porque eu não tinha o que podemos chamar hoje de um letramento racial a respeito da realidade do Brasil”, refletiu o cantor.

emicida sobre gloria maria 🥺🖤 pic.twitter.com/m9mhaV8qSO — joão abel (@joaoabel_) February 2, 2023

O artista destacou, ainda, que de alguma forma, sua “pele já sabia que a experiência não seria fácil”. “Quando eu via a Glória Maria todo domingo na televisão, eu tinha nela uma espécie de referência de possibilidade. Que eu não podia desistir porque a Glória Maria era a pessoa que me dizia todo domingo que era possível vencer nesse lugar”, disse.

Além de expressar o desejo de que a jornalista pudesse viver até 200 anos, para muitas gerações acompanhá-la, o rapper a agradeceu: “Obrigada por você existir, Glória Maria. E se hoje tem um Emicida, é porque existiu uma Glória Maria”.

Se hoje tem um emicida, é por que antes existiu uma Glória Maria.



Devastado por sua passagem amiga, e ao mesmo tempo, grato por ter tido a honra de poder te chamar assim.



Nossas aulas de natação vão ter que esperar…



Que a terra lhe seja leve professora.



😔🖤 — emicida (@emicida) February 2, 2023

A morte de Glória Maria

A jornalista e apresentadora Glória Maria morreu na manhã desta quinta-feira, 2, no Rio, aos 73 anos. Ela estava internada, tratando um câncer, mas a causa de sua morte ainda não foi confirmada. Glória deixa duas filhas, Maria e Laura.

A jornalista Glória Maria durante entrevista ao 'Estadão', em sua casa no Leblon, no Rio, em 2008 Foto: Wilton Júnior / Estadão

“É com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega, a jornalista Glória Maria”, informou a TV Globo, em nota. “Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia. Sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente”, prosseguiu o texto.

“Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã, no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio”, diz o texto.

Por causa do tratamento, Glória estava afastada do Globo Repórter, onde trabalhava fazia 12 anos, há mais de três meses. O último programa que ela apresentou foi ao ar no dia 5 de agosto de 2022.