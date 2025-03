Relembre o romance de Vincent Cassel e modelo brasileira

Vincent Cassel foi flagrado na praia do Arpoador, no Rio de Janeiro, no último final de semana. O ator foi visto ao lado de sua namorada, a brasileira Narah Baptista.

Narah Baptista, modelo brasileira, e Vincent Cassel, ator francês, estão juntos desde setembro de 2023. Foto: @narahbaptista via Instagram

Os dois fizeram a primeira aparição pública como casal em setembro de 2023. Em 2024, a brasileira acompanhou o namorado no tapete vermelho do Festival de Cannes para promover Pathernope, que estreia no Brasil em 20 de março.

Em setembro do ano passado, a brasileira usou as redes sociais para anunciar que estava grávida de seu primeiro filho. Caetano, primeiro filho do casal, nasceu no dia 7 de janeiro.

Os dois trocam inúmeras declarações nas redes sociais. Em seu Instagram, Narah publicou uma sequência de fotos com a legenda: "O amor é brega sim." Cassel já era pai de três meninas: Deva, de 20 anos, e Léonie, de 14, frutos do casamento com a atriz italiana Monica Bellucci; e Amazonie, de 5, de seu segundo casamento, com a modelo francesa Tina Kunakey.

O ator francês tem uma casa no Rio de Janeiro desde 2013.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais