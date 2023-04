Renata Sorrah convence Aguinaldo Silva a deixar ideia de reviver personagem Nazaré Tedesco

A atriz Renata Sorrah não terá seu papel de Nazaré Tedesco, de Senhora do Destino, revivido. A confirmação veio pelo próprio escritor Aguinaldo Silva, que afirmou que a própria atriz o fez mudar de ideia.

Inicialmente, a personagem de Sorrah seria ressuscitada em uma nova série, mas a ideia não prosperou. Por meio do Twitter, o autor falou sobre a decisão. “‘Ih, Aguinaldo, não mexe com quem tá quieto!’ Eu pensei, pensei e achei melhor seguir o seu conselho”, revelou o autor na rede social. 7

Comentário de Renata Sorrah quando soube que eu pretendia trazer Nazaré Tedesco de volta numa série: "ih, Aguinaldo, não mexe com quem tá quieto!" Eu pensei, pensei e achei melhor seguir o seu conselho. pic.twitter.com/tOyErjq6bH — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) April 12, 2023

A icônica Nazaré continua rendendo memes na internet. A atriz, no entanto, já afirmou não se incomodar com as brincadeiras nas redes.

“Mas acho interessante, os memes da Nazaré foram transformadores para mim. “Nazaré amarga” tem 8 milhões de seguidores! Entrei logo no Instagram com meme da Nazaré para bombar com os fãs”, disse a atriz, em entrevista ao O Globo.