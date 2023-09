Renata Vasconcellos posta foto com irmã gêmea e semelhança confunde internautas; veja reações

Renata Vasconcellos compartilhou uma foto com a irmã gêmea, Lanza Mazza, e a semelhança entre as duas impressionou internautas. A jornalista postou os registros do passeio com a estilista neste domingo, 10.

As irmãs almoçaram juntas e visitaram uma exposição de arte. Nas fotos, as duas usam roupas parecidas e ambas usavam óculos de grau, o que potencializou ainda mais a semelhança.

Renata Vasconcellos posta foto com a irmã Foto: Instagram/ @renatavasconcellosoficial

“Sampa”, escreveu Renata na legenda. Nos comentários, diversos seguidores reagiram: “É confuso demais ver vocês duas juntas. A sensação é que fotomontagem de tão parecidas”, disse uma inernauta.

“Dá até para confundir”, falou outra. “Gente, quem é Renata na foto? Não sei qual é das duas, muito parecidas”, afirmou uma terceira.

Em junho, as duas comemoraram 51 anos de idade. “Força, delicadeza, talento e sensibilidade. É com ela que eu conto. Feliz tudo!”, postou Renata com uma foto abraçada à irmã. Na época, seguidores também reagiram à semelhança.