Repórter se pronuncia após ter beijo roubado em transmissão ao vivo no carnaval: ‘Foi a segunda vez’

Rodrigo de Luna, repórter da TV Guararapes, afiliada da TV Record, foi surpreendido no último sábado, 18, com um beijo na boca por uma mulher durante a transmissão ao vivo do bloco Galo da Madrugada, em Recife, Pernambuco. Após a repercussão, o profissional usou o Instagram para comentar o assunto.

Rodrigo de Luna durante a cobertura do bloco Galo da Madrugada, em Recife, Pernambuco Foto: Instagram / @rodrigodelunatv

O repórter começou seu pronunciamento em vídeo destacando que tal repercussão é positiva em dias de carnaval, época marcada pelo assédio - prática considerada crime. “Beijo forçado não é legal. É assédio, sim. Independentemente se é de homem para mulher, da mulher para homem, homem com homem, mulher com mulher... se não está permitido, não é para fazer”, pontuou.

Segundo Rodrigo, a mulher que o beijou é a humorista Grande Mamis, uma telespectadora conhecida por ele. “Ela é muito querida. Já foi a segunda vez que ela fez isso! No dia da gravação de João Gomes no Marco Zero do Recife, no ano passado, também foi assim. Ela tem essa característica espontânea e até ‘maluquinha’ mesmo. (...) Por isso, sei que não fez por maldade”, defendeu.

No entanto, o repórter disse ter conversado com a mulher após a segunda ocorrência da situação: “Combinamos que a partir de agora ela não fará mais isso! Já disse, que se me encontrar novamente, eu vou deixar ela dar um selinho e só! E aí tá permitido”.

Casado, ele garantiu que está tudo bem em seu relacionamento e finalizou aconselhando o público a ter juízo durante o carnaval.

E o repórter Rodrigo de Luna que foi beijado enquanto cobria o Galo da Madrugada.



"Tu é casado, mas não é capado!" pic.twitter.com/baO0IrqyFx — Nelson 🇩🇪🦁 (@NelsonSiIveira) February 18, 2023

Após o pronunciamento de Rodrigo, Grande Mamis também falou sobre o assunto em seu Instagram. “Deus conhece o meu coração e sabe tudo o que passei na vida. Jamais eu tenho maldade. Eu sou meio louquinha, meio perturbada”, esclareceu a humorista.