Maria Brechane, do Rio Grande do Sul, é eleita campeã do Miss Universo Brasil 2023

Maria Brechane foi eleita Miss Universo Brasil 2023. Representante do Estado do Rio Grande Sul, ela superou as outras 26 candidatas participantes na noite deste sábado, 8.

Miss Brasil Universo 2023 Foto: Reprodução/Miss Brasil Universo

O anúncio foi feito ao fim do evento, que foi exibido ao vivo pelo canal do YouTube do Miss Universo Brasil, e também pela TV Meio Norte.

Quem foram as candidatas ao Miss Universo Brasil 2023

Acre - Ludimila Souza Pereira

Alagoas - Ruthy Raphaella

Amazonas - Alice Casanova

Amapá - Alessandra Ohana Nery Barcellos

Bahia - Raíssa Dutra Rodrigues

Ceará - Beatriz Moreira Militão

Distrito Federal - Thainá Souza de Lima

Espírito Santo - Anna Beatriz Pereira de Souza

Goiás - Renata Guerra Otoni de Abreu

Maranhão - Lorena Caroline Maia e Silva

Mato Grosso - Bárbara Ciríaco Reis

Mato Grosso do Sul - Rebeca Campos Vianna

Minas Gerais - Isadora Lucia De Souza Silva

Pará - Milena Gomes de Jesus

Paraíba - Ana Vitória Jacinto Araújo

Pernambuco - Maria Erivânia Izidio Souza

Piauí - Gabriela Reis Menezes

Paraná - Mariana Becker Bonetti

Rio de Janeiro - Paula Cardoso

Rio Grande do Norte - Giovanna Maria França

Rondônia - Vitória Belussi

Roraima - Manoela Figueira Salcides

Rio Grande do Sul - Maria Eduarda Ribeiro Brechane

Santa Catarina - Sasha Benner Bauer

Sergipe - Gabriela Botelho Campos Serrano

São Paulo - Vitória Zenobini Brodt

Tocantins - Victória Guarda Schneider

Júri do Miss Universo Brasil 2023

Os jurados da final do Miss Universo Brasil 2023 foram: Júlia Horta (Miss Brasil 2019), Renata Kuerten (apresentadora), Leila Lopes (Miss Universo 2011 por Angola), Mônica Salgado (jornalista), Sabrina Muller (empresária), Fábio Rebucci (dermatologista), Gustavo Aquino (cirurgião plástico), Namie Wihby (diretor de passarela), Gustavo Marcatto (médico) e Miguel Alcade (joalheiro).