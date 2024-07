‘Ressignificar minha imagem’: Fabiana Justus celebra crescimento do cabelo após o câncer; veja foto

Fabiana Justus comemora crescimento dos cabelos após transplante de medula e remissão do câncer Foto: @fabianajustus Via Instagram

Fabiana Justus comemorou sua nova fase com o processo de crescimento do cabelo, em uma postagem feita em seu Instagram no domingo, 28. A influenciadora raspou a cabeça em fevereiro, durante o processo de tratamento para a leucemia mieloide aguda, diagnosticada no mês anterior.

Na legenda da postagem, Fabiana escreveu, animada: “Começando a me enxergar com cabelo... ressignificar minha imagem mais uma vez! E tô curtindo viu?!”.

PUBLICIDADE Nos comentários, amigos e familiares celebram a nova fase da influenciadora e empresária, que é filha de Roberto Justus e Sacha Chryzman. “Como é linda minha filha, viu? Como diz Jorge Ben Jor: ‘Abençoada por Deus e bonita por natureza’”, disse a mãe de Fabiana. “Você está na sua fase mais bonita”, escreveu a influenciadora Shantal Verdelho. Ela realizou um transplante de medula no fim de março, tendo sido internada novamente 63 dias após o procedimento. Segundo uma série de stories postados na época, a internação pós-transplante seria comum entre os pacientes, mas foi um baque: “Pra quem passou por longas internações, qualquer volta é um gatilho. Mas tenho que focar que dessa vez é bem diferente e, que o pior já passou”. Leia mais sobre o transplante e a internação de Fabiana aqui.

A leucemia da influenciadora entrou em remissão em junho, seis meses após o diagnóstico, também segundo uma postagem em suas redes sociais. “Estou em remissão! Mas eu me considero curada! Porque Deus não faz nada pela metade... e se ele me deu todas as bênçãos que me deu, a cura também veio! Tenho muita fé e confiança!”, escreveu.